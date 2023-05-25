أومتيتي: قضيت أربع سنوات محبطًا في برشلونة!

أومتيتي ينتقد المعيشة في برشلونة!

يرى صامويل أومتيتي لاعب برشلونة المعار إلى ليتشي الإيطالي أنه كان يعيش حياة محبطة في مدينة برشلونة خلال سنواته الماضية مع الفريق الكتالوني.

وقال أومتيتي لقناة "كنال بلوس" الفرنسية: "كل ما كنت بحاجة إليه هو أن أشعر بالتقدير والاهتمام والاحترام، في كتالونيا، قضيت أربع سنوات محبطًا، ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكن في الحياة اليومية أيضًا".

وصل المدافع الفرنسي إلى مدينة برشلونة وهو في سن الـ22 كمدافع موهوب وسرعان ما أثبت جدارته وكسب مركزًا رسميًا في تشكيل الفريق، قبل التتويج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

أومتيتي دفع ثمن تألقه مع بلاده، بعدما شارك مصابًا خلال كأس العالم في روسيا عام 2018، حيث تعرض لإصابة في الركبة أفقدته بريق مسيرته المثيرة في كامب نو، وقضى الأربع سنوات الأخيرة في حالة غموض بين مقاعد البدلاء والمدرجات، وبعد إعارته لمدة موسم إلى ليتشي ساهم في قيادة الفريق للبقاء ضمن أندية الدرجة الأولى في إيطاليا وقدم موسم جيد للغاية.

وقال أومتيتي خلال حواره مع القناة الفرنسية: "في البداية، بعد انتقالي إلى إسبانيا، شعرت بالتقدير ولعبت على مستوى جيد ثم بدأت أشعر بالشك والاستهجان، وأدركت أنه لم يعد هناك أحداً يؤمن بي".

وأضاف: "كان الانتقال إلى ليتشي تحديًا بالنسبة لي أعلم جيدًا أن البقاء في الدوري هنا يعادل الفوز ببطولة إنه جيد، لأنني وجدت ابتسامتي مرة أخرى في سالنتو، وأنا ممتن للنادي بسبب ذلك".

وعن مستقبله قال: "أنا أفكر الآن فقط في تجنب الهبوط ومع ذلك، قبل فترة من الزمن، جاء صديقي ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون لزيارتي في فيا ديل ماري، قلنا إنه من الجيد أن نلعب معًا قبل أن نعتزل حيث بدأنا في ليون".

وأتم: "أرغب في الاستمرار في الشعور بالراحة، وقد تحقق ذلك في إيطاليا، أنا أحب اللغة والطعام والموضة".