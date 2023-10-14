أومتيتي: احترمت كرة القدم ولذلك لم أنتقل إلى الدوري السعودي!

اللاعب الفرنسي: استفدت من أخطاء الماضي

SHAHID

يبدو أن الفرنسي صامويل أومتيتي قد استفاد من دروس الماضي، خصوصًا فترته في برشلونة التي كانت مليئة بالمنعرجات والتناقضات.

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الآن تعرض أومتيتي مع فريقه ليل لإصابة، لكن يبدو أن تصريحاته هذه المرة تنبئ بالعقلية الجيدة التي بات اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يتحلى بها فيما يتعلق بماضيه، لكن ماذا عن تصريحات أخرى عن السعودية يتوقع أن تثير الجدل؟.

يأمل صامويل أومتيتي في العودة إلى الملعب قريبًا بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء اللعب مع ليل. مؤكدًا أنه يشعر براحة كبيرة في فريقه الجديد،

وأوضح الأسباب التي دفعته للتوقيع مع هذا النادي، مستبعداً الدوريات خارج بلاده وخاصة العربية وقال لصحيفة "لو كوتيديان دو سبورت": "بعد ما مررت به في السنوات الأربع الماضية، لم أستطع أن أسمح لنفسي برفاهية عدم احترام كرة القدم والذهاب إلى السعودية على سبيل المثال".

وأردف اللاعب الحائز مع منتخب بلاده على كأس العالم 2018: "ولهذا السبب عدت إلى فرنسا لمواصلة العمل والأداء بجدية كبيرة".

SHAHID