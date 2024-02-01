رسميًا | أول مشروعاته على أرض الواقع .. تركي آل الشيخ يكشف عن استثمار جديد لكريستيانو رونالدو في السعودية

ليس مجرد لاعب كرة قدم..

يثبت البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، يومًا تلو الآخر أنه لم يأت للمملكة السعودية فقط لممارسة كرة القدم، إنما كذلك للاستثمار بشكل مختلف في البلاد.

في أكتوبر الماضي، كشف الدون عن أول استثماراته في السعودية بعد الانتقال للنصر في شتاء 2023، إذ وقعت شركته "URSU" عقد عقد رعاية لموسم الرياض 2023 المقام من قبل وزارة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، لرعاية المياة الرسمية للفعاليات العالمية.

لكن الأمر لن يتوقف عند مجرد عقد رعاية، إذ كشف آل الشيخ اليوم الخميس، عن مفاجأة على هامش مواجهة النصر أمام إنتر ميامي الأمريكي، ضمن كأس موسم الرياض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزير الترفيه أعلن عن إنشاء أكبر مشروع ترفيهي في النسخة المقبلة من موسم الرياض، بالشراكة مع صاروخ ماديرا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، ليكون أول استثمار حقيقي له على أرض الواقع منذ انتقاله للسعودية.

يذكر أن الدون يتابع مواجهة النصر وإنتر ميامي من المدرجات، في ظل معاناته من إصابة عضلية، وكذلك يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن التشكيل الأساسي للفريق الأمريكي، لمعاناته من بعض الانزعاجات، لينهار شعار اللقاء "الرقصة الأخيرة"، الذي أطلقته عليه وزارة الترفيه، بداعي أنها قد تكون المواجهة الأخيرة بين رونالدو وليو.