أول لقاء بعد واقعة تشيلسي.. تفاصيل اجتماع تين هاج مع رونالدو

هل ذاب الجليد؟

داخل أروقة مانشستر يونايتد، جرت الثلاثاء جلسة في منتهى الأهمية بين كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد ومدربه إريك تين هاج للمناقشة حول تداعيات ما حدث الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي حين غادر البرتغالي ملعب اللقاء دون إذن احتجاجًا على عدم إشراكه أساسيًا أو حتى كبديل.

وتدرب رونالدو بعيدًا عن الفريق الأول منذ يوم السبت الماضي الذي حدثت فيه تلك الواقعة، ويعد أول احتكاك بينه وبين تين هاج اليوم في تلك الجلسة التي تلت أول عودة للتدريبات الجماعية من قبل رونالدو.

صحيفة "دايلي ميل" أشارت إلى أن الهولندي استفسر عما إذا كان لا يواجه مشكلة حقًأ في الدخول مع الفريق مجددًا، مؤكدة أن أجواء الجلسة كانت إيجابية بين تين هاج ورونالدو.

مستقبل دون رونالدو!

وأفادت الصحيفة بأن تين هاج كان ينوي إشراك رونالدو لبعض الدقائق بنهاية المباراة ولكن هذا لم يكن ليرضي البرتغالي الحائز على الكرة الذهبية في 5 مناسبات.

يبدو أن الهولندي يخطط لمرحلة ما بعد كريستيانو رونالدو، لأنه يعرف جيدًا أن مشروعه في مانشستر يونايتد قائم على مدى طويل وهو ما يدرك أن رونالدو لا يستطيع أن يكون جزءًا من هذا المستقبل خصوصًا في ظل حالة السجال المستمرة منذ مطلع الموسم بينهما.