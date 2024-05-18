أول لاعب يصرّح بموقفه.. ماجواير يدعو لتعديل استخدام تقنية الفيديو!

ماذا يريد نجم اليونايتد؟

دعا هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، لتقليص استخدام تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وقال ماجواير، في تصريح لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "أؤيد بقاء تقنية الفيديو للبت في قرارات التسلل فقط، أما بالنسبة للقرارات التي تعتمد على وجهة نظر (البطاقات الحمراء وركلات الجزاء)، فأنا أفضل الاستغناء عنها، قرارات التسلل تكون واضحة".

وأضاف: "الجميع يرتكب الأخطاء، لهذا السبب سنبقي على التقنية في التسلل، لكنني لن أستعين بها في البطاقات الحمراء أو ركلات الترجيح، لأنه حتى الآن يعارض الناس القرارات، سواء كانت صحيحة أو خاطئة".

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وختم: "الكثير من الناس يريدون الإبقاء على حكم الفيديو، وبعض اللاعبين يريدون التخلص منه، حسم الفار للتسلل يقتل الاحتفالات قليلا، حيث يفكر اللاعبون فيما إذا كان سيحتسب الهدف أم لا".

يشار إلى أن ماجواير هو أول لاعب يتحدث عن "الفار"، منذ دعوة نادي وولفرهامبتون للتصويت على ما إذا كان ينبغي إلغاء هذه التقنية الموسم المقبل في البريميرليج أم لا.