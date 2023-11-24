أول ظهور لمارسيلو جاياردو مع الاتحاد .. دعونا ننسى أخطاء الماضي ونرتكب أخطاء جديدة!

الاتحاد تعادل في أول مباراة لجاياردو أمام الاتفاق، وسط أخطاء في تعامل الأرجنتيني مع المباراة..

SHAHID

تمهل قليلًا، ربما استفزك العنوان بعض الشيء، كونها المباراة الأولى للأرجنتيني مارسيلو جاياردو على رأس القيادة الفنية للاتحاد، نعم! أنا مثلك لا أحب الحكم على مدرب من أول مباراة له، لكن في حقيقة الأمر، هناك أخطاء لا يمكن التغاضي عنها نهائيًا..

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"الدمية" قاد العميد اليوم الجمعة، للتعادل أمام الاتفاق بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، في مباراة ظهر بها بأداء متواضع للغاية.

لا يختلف اثنان على أن الفريق المتواضع للغاية الذي ظهر أمام النواخذة هو ما خلفه المدير الفني البرتغالي المقال نونو سانتو، فهي "تركته" بالأساس التي عمل على استنزافها منذ بداية الموسم..

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فالكوارث الدفاعية للنمور هي "تركة" سانتو بالتأكيد، وسوء التعامل مع الكرات العرضية كذلك، بخلاف التراجع الغريب في تعامل الحارس مارسيلو جروهي مع الكرات التي كان يتصدى لها بسهولة الموسم الماضي.

ولكن هذا لا ينفي ارتكاب جاياردو بعض الأخطاء محل تساؤل كبير كذلك..

"الفلسفة الزائدة عن الحد" هذا كان أحد عيوب نونو سانتو، ويبدو أن جاياردو قرر ألا يتخلى عن الفلسفة نفسها لمدة 66 دقيقة كاملة من المباراة، وهو ما تسبب في ظهور العميد بصورة متواضعة طوال تلك الفترة..

الأرجنتيني دخل اللقاء محتفظًا بأجنحة الفريق عبد الرحمن العبود وصالح العمري على مقاعد البدلاء، رغم أن الجميع وبالطبع هو بحديثه مع المسؤولين علم تمامًا أن أزمة الأطراف هي أكبر الأزمات في عهد سانتو، إذًا من لعب على الطرف؟!

الظهير الأيمن مهند شنقيطي تقدم للعب في مركز الجناح الأيمن، ومن خلفه في مركز الظهير قلب الدفاع سويلم المنهالي، لتتركز خطوة النواخذة بالكامل على هذه الناحية، والتي نجحوا من خلالها في قيادة أكثر من فرصة خطيرة.

هذا الخطأ تداركه جاياردو بعد مرور 66 دقيقة كاملة من المباراة، فدفع بالثنائي مروان الصحفي وصالح العمري بدلًا من المنهالي وعبد الرزاق حمد الله.

وبالحديث عن حمد الله فهذا ينقلنا للخطأ الثاني الذي ارتكبه المدرب حديث العهد، إذ قام بإخراجه بعد 15 دقيقة من تسجيله هدف التعادل، بينما كان قد بدأ في الاستفاقة والتحرك بخطورة أكبر من الشوط الأول، ليفقد العميد أحد مفاتيح الأمل في إحراز الهدف الثاني، مع اختفاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بشكل تما في الشوط الثاني.

أما ثالث الأخطاء والغريب في الأمر كذلك هو التباعد الكبير من الخطوط ما بين الدفاع والوسط والهجوم، وهو ما اضطر المهاجم كريم بنزيما في الرجوع في أكثر من كرة للخلف لاستلام الكرة، وإن كان جاياردو قد تدارك هذا الخطأ في الشوط الثاني، وقام بضغط عالٍ مميز على الخصم، وإن لم يؤت بثماره في النهاية، ولم يتخط الأمر حد إدراك التعادل.

عمل كبير في انتظار جاياردو لتصحيح ما اقترفه سانتو في حق الاتحاد، والحكم عليه من أول مباراة ليس بعادل، لكن عليه ألا يترك أخطاء جديدة كي لا تتفاقم الأزمة حقًا!

SHAHID