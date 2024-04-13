"أول طلب رسمي".. عملاق دوري روشن يطلب التعاقد مع دي بروينه

صراع سعودي مرتقب على نجم وسط مانشستر سيتي..

SHAHID

تلقى برنامج الاستقطابات، أول طلب رسمي بالتعاقد مع الدولي البلجيكي كيفين دي بروينه، نجم فريق الكرة بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في فترة الميركاتو الصيفي.

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وارتبط اسم كيفين دي بروينه برغبة أندية دوري روشن السعودي، وسط توقعات بسباق كبير من الأندية على توقيع نجم مانشستر سيتي، فيما أفادت شبكة (ذا أثلتيك) بأن أبرز الأندية التي يتوقع صراعها على الصفقة، هي الهلال والأهلي والاتحاد والنصر، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وكذلك نادي القادسية، متصدر دوري يلو للدرجة الأولى، والذي تعود ملكيته إلى شركة آرامكو.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن نادي الاتحاد طلب من برنامج الاستقطابات في رابطة دوري المحترفين السعودي، التعاقد مع كيفين دي بروينه؛ حيث بدأ النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للرابطة، بعقد اجتماعات مع أندية دوري روشن، للتعرف على الأسماء التي ترغب في التعاقد معها في الموسم المقبل.

ويتوقف قدوم قائد المنتخب البلجيكي، إلى دوري روشن السعودي، على موافقته الرسمية، للانضمام إلى كوكبة النجوم العالميين الذين يلعبون في المملكة؛ على رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن اجتماعًا انعقد خلال شهر ديسمبر الماضي، بين دي بروينه والنيجيري مايكل إيمينالو، حيث قام الأخير بشرح المشروع الكروي السعودي، في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بين اللاعب والمدير الرياضي، والتي تعود لما قبل 10 أعوام، أثناء تواجد الثنائي في نادي تشيلسي الإنجليزي.

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ويرتبط دي بروينه بعقد مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2025، فيما قررت إدارة النادي تأجيل التفاوض مع اللاعب حتى نهاية الموسم، مع وضع خطة عاجلة حال موافقة البلجيكي على اللعب في دوري روشن، بالتعاقد مع لاعب وست هام يونايتد، لوكاس باكيتا، أو جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونيخ، في الصيف.

SHAHID