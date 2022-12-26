أول ضحايا الديربي .. البريك يخرج بعد التحام قوي مع لاعب النصر

مصابو الهلال يستقبلون فردًا جديدًا

بعد مرور 21 دقيقة فقط من ديربي الرياض بين النصر والهلال، اضطر الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للزعيم، لإجراء أول تغيير في المباراة.

الزعيم يحل حاليًا ضيفًا على العالمي، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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وفي كرة مشتركة، تدخل أيمن يحيى؛ لاعب أصحاب الأرض، بشكل قوي على قدم محمد البريك؛ ظهير أيمن الأزرق، ليطلب الأخير التغيير متأثرًا بإصابته.

ودفع دياز بناصر الدوسري بدلًا من البريك، على أن يلعب الأول في الجهة اليسرى ويعود سعود عبد الحميد، لمركز الظهير الأيمن، مركزه الأساسي، بعدما بدأ اللقاء في الجهة اليسرى تعويضًا لغياب المصاب ياسر الشهراني.

يذكر أن الهلال يعاني من عديد الغيابات خلال هذه الفترة، إذ يخسر جهود ياسر الشهراني، علي البليهي، سلمان الفرج، ماريجا وجانج هيون سو.