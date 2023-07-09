أول رسالة بعد الاستفاقة من الغيبوبة .. حارس باريس يتحدث

سيرخيو ريكو يقول أول كلماته للجماهير.

شهدت الأيام الماضية تحسنًا واضحًا في حالة الحارس الإسباني سيرخيو ريكو نجم باريس سان جيرمان الذي كان قد عانى من حادث سير تسبب في غيبوبة.

جاء هذا في رسالة قام خلالها الحارس بتوجيه كلامه للجماهير التي أرسلت له أمنيات الشفاء والتي أظهرت تعاطفًا كبيرًا معه ومع عائلته.

وكتب ريكو على حسابه في موقع "إنستجرام": "أريد أن أشكر كل شخص من الذين أظهروا لي وأرسلوا لي الحب في تلك الأيام الصعبة للغاية".

وأضاف: "أستمر في العمل على عملية الاستشفاء، وأتحسن يومًا بعد يوم، وأشعر أنني محظوظ للغاية، مرة أخرى شكرًا لكم جميعًا وأراكم قريبًا".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد غادر العناية المركزة قبل أيام، ثم غادر المستشفى كلها بعد أسابيع من العلاج أمضاها في غيبوبة.