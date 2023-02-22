أول رد على واقعة البصق .. علي البليهي لجمهور شباب الأهلي: سامحكم الله وحللكم!

لم تهدأ الأجواء بعد واقعة علي البليهي وجمهور شباب الأهلي، بل تتصاعد يوميًا، وهو ما اضطر اللاعب للرد

على عكس عادته، التزم علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، الصمت خلال الـ24 ساعة الماضية أمام الاتهامات التي تلاحقه من قبل جمهور شباب الأهلي الإماراتي، لكنه مع تصاعد الأزمة قرر توجيه رسالة لهم.

جمهور الفريق الإماراتي شن حملة شرسة على مدافع الزعيم خلال الساعات الماضية، متهمين إياه بالبصق عليهم خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت أول أمس الإثنين، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ومع تصاعد الأحداث وانقلاب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب الواقعة، رغم خروج وكيل البليهي "رفيع الشهراني"، مؤكدًا عدم صدور أي فعل غير أخلاقي منه تجاه الجمهور الإماراتي، اضطر اللاعب للرد عبر رسالة نقلها وكيله على لسانه.

وكيل مدافع الزعيم، كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "هذه رسالة من الكابتن علي البليهي أنقلها لهم بلسانه حيث قال سامحهم الله وحللهم".

وأضاف الوكيل موجهًا حديثه للجمهور الإماراتي: "في النهاية نحن أشقاء ويجمعنا دين واحد وخليج واحد لكن أحيانًا لابد من إيضاح حقائق للعقلانيين وردع المتربصين المتهجمين ويبقى نادي أهلي دبي وجماهيره لهم كل الاحترام والتقدير".

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليصعد لمواجهة فولاد خوزستان الإيراني في ربع النهائي، المقرر إقامته غدًا الخميس، في دولة قطر.