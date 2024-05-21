أول رد من كريستيانو رونالدو بعد ضمه لقائمة البرتغال في يورو 2024

كريستيانو رونالدو يعلق بعد قرار روبرتو مارتينيز..

علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على قرار ضمه لقائمة منتخب بلاده، التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، قام بضم رونالدو، بالإضافة إلى زميله في النصر أوتافيو مونتيرو، ومتوسط ميدان الهلال روبن نيفيش، إلى قائمة تشمل 26 لاعبًا؛ للمشاركة في البطولة القارية الكبرى، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو من العام الجاري.

وأعرب رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، في رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن فخره الكبير بـ"الانضمام" إلى المنتخب البرتغالي، وتمثيله في هذه البطولة، من جديد.

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وقال مهاجم نادي النصر، الذي يُعتبر الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، مساء اليوم الثلاثاء: "فخور بتمثيل البرتغال مرة أخرى في (اليورو).. دعنا نذهب مع كل شيء!".

جدير بالذكر أن القرعة أسفرت عن تواجد البرتغال، في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، إلى جانب كل من تركيا وجمهورية التشيك وجورجيا.