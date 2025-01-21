ماذا قالت؟

أطلقت كريستينا سيرا زوجة بيب جوارديولا، أول تصريح منذ الانفصال الصادم عن مدرب مانشستر سيتي.

وشوهدت سيدة الأعمال في مجال الموضة وهي تتسوق بمفردها في وسط مدينة برشلونة، بعد أسبوع من انتشار خبر انفصالها عن جوارديولا، بعد زواج 30 عامًا.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فقد اقترب أحد الصحفيين من سيرا وسألها عن حالها، فأجابت: "ممتازة، شكرًا".

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وعند سؤالها مرة أخرى عن حالتها النفسية، أوضحت صاحبة الـ52 عامًا: "كل شيء على ما يرام".

ومع ذلك، التزمت سيرا الصمت عندما سُئلت عما إذا كان قرار جوارديولا بتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي هو سبب انفصال الزوجين.

وقبل توقيع عقده الجديد مع السيتي، سافر المدرب البالغ من العمر 54 عامًا إلى برشلونة في أكتوبر للقاء زوجته، وخرجا لتناول العشاء في أحد المطاعم.

وقال نادل المطعم لصحيفة "ذا صن": "جاء مع زوجته منذ حوالي 3 أشهر، جلسا في الزاوية وبدت الأمور متوترة قليلًا، كان يتحدث بحماس، لقد صُدمنا جميعًا عندما سمعنا نبأ الانفصال".