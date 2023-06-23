أول رد على أزمة غرفة ملابس الاتحاد؟ .. عبد الرزاق حمد الله يثير الجدل وقرار حاسم من نونو سانتو

ردود فعل غير مباشرة بعد فيديو غرفة ملابس الاتحاد المثير

نشر النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رسالة مثيرة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية.

حمد الله البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي "يناير 2022"؛ بعد فسخ النصر "عقده"؛ بحجة ارتكابه سلوكيات مشينة، داخل غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم.

وهذه الرسالة التي نشرها حمد الله، دينية في الأساس، فهي آخر كلمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها: "أيها الناس: مَوعِدُكُم معي ليس الدنيا، مَوعِدُكُم معي عند الحَوض والله كأني أنظُر إليه من مقامي هذا.. أيها الناس: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم، فتُهلِككم كما أهلكتهم".

البعض اعتبر الرسالة عادية، بينما آخرون زعموا أنها بمثابة الرد الغير مباشر على الاتهامات التي وجهت للنجم المغربي، في الساعات الماضية؛ بعد انتشار مقطع فيديو له، وهو ينتقد زملاءه في قلعة العميد، داخل غرفة الملابس؛ وذلك عقب خسارة الفريق الأول أمام الهلال.

قطاع كبير من الجماهير، تفاعل مع هذا المقطع، زاعمين أن الإدارة الاتحادية، تعمدت نشر ما اسموه فضائح عبد الرزاق حمد الله؛ من أجل تبرير طرده من الفريق الأول، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي ظل هذا الجدل.. أكدت قناة "الكأس" القطرية، على إصرار البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، على بقاء حمد الله في الفريق، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024، وعدم التراجع عن قراره السابق.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، تعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، في الصيف الحالي، وفي صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني؛ ما أثار التكهنات بشأن رحيل النجم المغربي.