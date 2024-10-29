أول تعليق من ميسي على نتائج حفل الكرة الذهبية.. ورسالة خاصة للاوتارو مارتينيز

ماذا قال النجم الأرجنتيني؟

هنأ ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الفائزين بجوائز حفل الكرة الذهبية الذي قدمته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أمس الإثنين، مشيدًا على وجه الخصوص بزميله في منتخب الأرجنتين حارس المرمى إيميليانو مارتينيز.

وخطف رودري نجم مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في العالم، بينما حصل لامين يامال جناح برشلونة على جائزة أفضل لاعب شاب، وحصد كارلو أنشيلوتي جائزة أفضل مدرب، بينما جاءت جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى من نصيب مارتينيز.

وجاء فوز الحارس الأرجنتيني بكأس ياشين للعام الثاني على التوالي، بعدما ساعد منتخب بلاده على الفوز بكأس كوبا أمريكا والتأهل لدوري أبطال أوروبا مع ناديه أستون فيلا.

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وتغلب مارتينيز على منافسيه "أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، وأندري لونين (ريال مدريد)، وجيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) ومايك ماينان (ميلان).

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة من الحفل للحارس الأرجنتيني بينما يقف إلى جانب زميلهما في المنتخب لاوتارو مارتينيز (نجم إنتر الإيطالي)، وعلق عليها: "تهانينا لجميع الفائزين والمرشحين للكرة الذهبية 2024. خاصة لديبو (يا لها من جائزة رائعة، جائزة أخرى لأفضل حارس في العالم). إلى لاوتارو مارتينيز وليونيل سكالوني وأليخاندرو جارناتشو. من الجميل جدًا رؤيتكم هناك".

واحتل لاوتارو المركز السابع في تصنيف الكرة الذهبية، رغم أن ميسي رشحه للمركز الأول، بعد فوزه بلقب كوبا أمريكا والدوري الإيطالي مع إنتر.