أول تعليق من لامين يامال على مشادّته مع ليفاندوفسكي!

اللقطة التي أسالت الكثير من الحبر..

تطرق الدولي الإسباني لامين يامال إلى اللقطة التي حدثت بينه وبين البولندي روبرت ليفاندوفسكي على هامش مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني.

في تلك اللقطة، اختار لامين يامال اللعب الفردي، وانتهت الكرة بتصدي حارس ألافيس، لكن ليفاندوفسكي وبخه وطالبه بتمرير الكرة له، لأنه كان في وضعية سانحة للتسجيل.

وقال ليفاندوفسكي ليامال: "لامين، هذه هي المرة الثانية"، وهي يلوح بذراعيه غاضبًا في الهواء، لكن لاعب برشلونة الشاب رد على البولندي وكأنه يريد شرح موقفه، وهو يحرك أيضًا ذراعيه في الهواء.

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وأظهرت الكاميرات محاولة يامال للاعتذار بعد ذلك لليفاندوفسكي، إلا أن البولندي رفض الاعتذار.

يامال تحدث عن الواقعة عقب مباراة قبرص والتي سجل فيها هدفًا في انتصار إسبانيا 3-1، قائلًا: "هذه أمور تحدث بين اللاعبين عادة، ولقد تحدث هو بنفسه عن الأمر، ليفاندوفسكي ككل الزملاء، بيننا علاقة رائعة وأجواء جيدة للغاية في غرف الملابس".

وكان قد تحدث ليفاندوفسكي للإعلام حول هذه الواقعة في المؤتمر الصحفي الذي أقيم الإثنين في بلاده، حيث قال بحسب ما نقلت صحيفة "سبورت": "ما حدث أمر طبيعي على أرض الملعب، اللاعبون يصرخون على بعضهم البعض، لكن في الأخير لا تكون هناك نوايا سيئة بينهم وهو الأمر نفسه بيني وبين يامال، ولا تكون أي خفايا أو أسرار وراء هذه الواقعة، بالأساس لا يوجد شيء يستحق التعليق عليه".



