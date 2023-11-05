خارج سياق الأحداث .. أول تعليق لمسؤول في الاتحاد بعد التراجع الكبير

سلسلة اللا انتصارات للاتحاد في دوري روشن تمتد لخمس مباريات، فكيف كان الظهور الأول لأحد مسؤوليه؟

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بعد مناشدات ومطالب لإدارة أنمار الحائلي؛ التي تترأس المؤسسة غير الربحية لنادي الاتحاد السعودي، بالخروج للحديث أمام الجماهير في ظل حالة التراجع الكبرى التي يعاني منها الفريق، ظهر أخيرًا أحد المسؤولين، لكنهه تجاهل تمامًا وضع الفريق في دوري روشن.

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العميد لم يفلح في تحقيق أي انتصار خلال الخمس مباريات الأخيرة له في دوري روشن، إذ كان آخرها أول أمس الجمعة، حيث هُزم أمام الشباب بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ12.

هذه النتائج تسببت في ثورة غضب ضد البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، وطالب قطاع كبير من الجماهير بإقالته في أقرب فرصة ممكنة، لكن حتى الآن لم يطرأ أي جديد في هذا الشأن من قبل الإدارة.

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أما عن موقف المسؤولين فقد ظهر عبد الله مشاط؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة غير الربحية، لكنه لم يعلق على الغضب الجماهيري، ولجأ للحديث عن موقف الفريق في كأس العالم للأندية، الذي ينطلق في جدة في ديسمبر المقبل.

مشاط استعرض مشوار العميد المرتقب في المونديال مشبهًا إياه بمشواره في نسخة 2005 من البطولة نفسها، مضيفًا: "كل التوفيق لعميد الأندية السعودية في البطولة الأهم في تاريخه، ثقتي كبيرة في الاتحاد خصوصًا وأنه يلعب على ملعبه وبين جماهيره، مجددًا الإنجاز الحقيقي هو تحقيق البطولة وفقط البطولة بإذن الله".

يشار إلى أن الاتحاد يشارك في المونديال بصفته بطل الموسم الماضي من دوري روشن ومستضيف البطولة، إذ يستهل مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 12 من ديسمبر، وحال فوزه يلتقي بالأهلي المصري في الدور الثاني.

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