أول أرجنتيني يدخلها.. كاكا يرحب بميسي في قائمة "الملوك التسعة"

أحمد مجديأحمد مجدي
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20221219_Messi2(C)Getty images
الأرجنتينكأس العالمليونيل ميسيدوري أبطال أوروبا

الأرجنتيني يدخل مع لاعبين من بين الأفضل في تاريخ اللعبة في قائمة من نوع مختلف

رحب البرازيلي ريكاردو كاكا أسطورة منتخب البرازيل ونادي ميلان بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد قليل للغاية من اللاعبين يبلغون 9 فقط ممن حققوا "التتويج الثلاثي".

هذه القائمة تضم اللاعبين الفائزين بلقب على الأقل في كأس العالم ودوري أبطال أوروبا مع الحصول على كرة ذهبية واحدة على الأقل.

هذه القائمة لا تضم إلا 9 لاعبين، يعد ميسي الأرجنتيني الوحيد بهم، وبها إلى جواره 3 برازيليين هم كاكا ورونالدينيو وريفالدو ومن فرنسا يوجد زين الدين زيدان وألمانيا يوجد منها جيرد مولر وفرانز بيكنباور إضافة إلى باولو روسي فقط من إيطاليا وبوبي تشارلتون فقط من إنجلترا.

كاكا نشر عبر إنستجرام ترحيبًا بـ"ليو" في تلك القائمة قائلًا له: "أهلًا بك في النادي".

رغم أن الخصومة الكروية لا يستهان بها بين البرازيل والأرجنتين، إلا أن العديد من النجوم البرازيليين دعموا الأرجنتين في تلك النسخة من كأس العالم 2022، والسبب الأول كان ميسي.

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