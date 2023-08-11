"أول القصيدة" .. إصابة نجم الأهلي الجديد وهذا مصيره!

إصابة نجم الأهلي الجديد

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بعد عام واحد فقط في "الدرجة الأولى".. عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ لمنافسة الكبار مجددًا، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الأهلي لعب في موسم 2022-2023، بدوري يلو للدرجة الأولى؛ حيث نجح بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، للتتويج باللقب، قبل أن يرحل ويتم التعاقد مع المدرب الألماني ماتياس يايسله، بدلًا منه.

لكن.. مع المباراة الأولى في دوري روشن أمام الحزم، تلقى الراقي، صدمة بغياب نجم خط وسطه الدولي عبد الله عطيف، المنضم إلى الفريق الأول، في الصيف الحالي، قادمًا من الهلال.

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ووفقًا لمراسل فضائية "SSC الرياضية"، يأتي غياب عطيف عن مباراة الأهلي والحزم؛ بسبب معاناته من الإصابة؛ في تكرار لما كان يحدث معه طوال السنوات الماضية.

وعلى الرغم من ذلك.. أعلن المراسل الإعلامي، أن إصابة نجم وسط الأهلي الجديد "بسيطة"، وسيكون جاهزًا لمباراة الفريق، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الفريق الأهلاوي، سيحل ضيفًا على نادي الخليج، مساء يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي.

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