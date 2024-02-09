أول الغيث قطرة .. سانتياجو برنابيو يستضيف مباراة كرة قدم أمريكية!

أول الغيث لملعب سانتياجو برنابيو بعد التجديدات...

أعلنت رابطة كرة القدم الأمريكية، عن استضافة ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد، مباراة لكرة القدم الأمريكية، بعد الافتتاح الرسمي للملعب خلال الفترة القادمة.

وكشف روجر جودل، مفوض اتحاد كرة القدم الأمريكية، في بيان له أن ملعب سانتياجو برنابيو، سيستقبل مباراة من دوري كرة القدم الأمريكية في عام 2025، بعد أيام من الإعلان عن استضافة مدينة ساو باولو البرازيلية لمباراة في عام 2024.

ومن جانبه أعرب فلورنتينيو بيريز، رئيس ريال مدريد عن سعادته بمثل هذا الحدث، بعدما أصبحت مدينة مدريد، رابع مدينة أوروبية تستضيف مباراة من دوري كرة القدم الأمريكية، بعد لندن وميونيخ وفرانكفورت.

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وقال بيريز في تصريحات صحفية: " تحالفنا الاستراتيجي مع دوري كرة القدم الأمريكية، سيقوي علاماتنا التجارية على مستوى العالم، وسيرحب به ملايين الأشخاص في جميع القارات، ويشرفني أن أكون ضمن تلك الرحلة".

وأجرى ريال مدريد، عدة تجديدات في ملعبه على مدار السنوات الماضية، بلغت أكثر من 1.5 مليار يورو، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه بشكل رسمي في العام الحالي.

ومن بين التجديدات التي أجرتها، إدارة الميرينجي على سانتياجو برنابيو، أنه أصبح مجهزًا بشكل كامل لاستقبال الحفلات والأحداث الرياضية الأخرى، مع الحفاظ على العشب الطبيعي للملعب.