أوليفيه جيرو: رحيل كريم بنزيما عن منتخب فرنسا هكذا كان عارًا

جيرو يعلق علانية على أزمة كريم بنزيما مع منتخب فرنسا

اختار الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم نادي ميلان الإيطالي، الحديث علانية عن زميله في المنتخب كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الذي لم يرغب جيرو أن يكون في مكانه بعدما حدث له في كأس العالم.

وغادر كريم بنزيما معسكر منتخب فرنسا في الاستعداد لكأس العالم في قطر 2022 بداعي الإصابة كما قيل وقتها لكن على مايبدو كانت لديه مشكلة مع مدربه ديديه ديشان لم ينفها لاعب ريال مدريد.

وتحدث جيرو ليوروب 1 وقال عن مشاكل نجم ريال مدريد الأخيرة مع منتخب بلاده: "من المخزي أن تكون نهاية كريم بنزيما مع المنتخب كما حدث. كان قراره لكن كان أفضل لو اختار نهاية أخرى".

وواصل مهاجم ميلان الذي كانت لديه صولات وجولات من التصريحات العدائية بين وبين كريم بنزيما سابقًا "لا أود أن أكون في مكانه خاصة وهو آخر كأس عالم له. في مونديال 2026 سيكون في الأربعين من عمره".

ورفض جيرو التعليق عن العلاقة بين كريم ومدربه ديديه ديشان "لن أعلق على هذا. على أي حال حزنا لرحيله هكذا خلال الاستعداد لكأس العالم في قطر. تركه يغادر بسبب الإصابة كان عارًا".