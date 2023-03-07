أوليفر كان يُعدد فضائل بايرن ميونخ ويكشف سر عدم اهتمامهم بثلاثي هجوم باريس

أوليفر كان يرفض ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان؛ فناديه لديه فلسفته الخاصة

يقدر أوليفر كان ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان "ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار" لكنه يرى فريقه عامرًا بالنجوم. أما ناديه بايرن ميونخ فهو أكبر من الجميع مهما كانت أسماءهم.

ويستقبل بايرن ميونخ الألماني، غدًا الأربعاء، فريق باريس سان جيرمان، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز الألمان في الذهاب بهدف

وتحدث الحارس الألماني السابق الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لبايرن لـ "ليكيب" الفرنسية قبل اللقاء المرتقب وقال: "بايرن لديه شخصية فريدة؛ فالنجوم السابقين يتولون المناصب المهمة، فقط أياكس الهولندي يفعل ذلك. بايرن نادٍ لديه تقاليد؛ النجاحات الرياضية يعول عليها فقط. لا ننظر للأرباح، نهج مغاير لباريس سان جيرمان".

وواصل كان "أهم شيء في بايرن ألا أحد أكبر من النادي. الأسماء لا تهم على مدار عقود من فرانز بيكنباور حتى روبرت ليفاندوفسكي مرورًا بجيرد مولر ولوثار ماتيوس. لا أحد فوق النادي وكل القرارات تكون لمصلحة بايرن وهو أمر ربما مفتقد في باريس".

وواصل الحارس السابق الثناء على ناديه والهجوم المُبطن على باريس "هذه فلسفتنا. ننفق فقط ما نربحه. والاستثمار الكبير في لاعب واحد خطر كبير؛ كل شيء يكون بحكمة. اللاعب يجب أن يناسبنا رياضيًا واقتصاديًا".

ورد أوليفر بحسم على ما إن كان يتمنى وجود ثلاثي هجوم باريس ميسي ونيمار ومبابي في فريقه "أقدر الثلاثي كثيرًا لكنني راضٍ عن فريقنا فبجانب الشباب لدينا نجوم مثل ساديو ماني ومانويل نوير وجوشوا كيميتش وتوماس مولر. كبار اللاعبين يريدون القدوم إلينا؛ جواو كانسيو كان بإمكانه الذهاب لأي فريق هذا الشتاء لكنه أتى لأننا فريق كبير".