أوليفر جلاسنر يرد على اهتمام الاتحاد .. وهدف النصر القديم في الصورة!

تطورات جديدة في ملف خليفة نونو سانتو

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رد المدير الفني النمساوي أوليفر جلاسنر، مساء اليوم الأربعاء، على اهتمام نادي الاتحاد السعودي؛ بالتعاقد معه، خلفًا للبرتغالي "المقال" نونو سانتو.

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الاتحاد أقال سانتو من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء؛ بعد التراجع إلى المركز السادس في دوري روشن السعودي للمحترفين، والخسارة من القوة الجوية العراقي "آسيويًا".

ونقل الإعلامي الرياضي منار شاهين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن مصدر مقرب من جلاسنر، أن المدير الفني النمساوي، لا يفكر في العودة إلى التدريب حاليًا، وذلك بعد الرحيل عن آينترخت فرانكفورت الألماني، في شهر يونيو الماضي.

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وكشف المصدر، عن أن وصول عرض جيد؛ هو الشيء الوحيد الذي يُمكن أن يغير من رأي أوليفر جلاسنر؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

والمدرب النمساوي حقق إنجازًا تاريخيًا مع آينتراخت فرانكفورت؛ عندما توّج بلقب الدوري الأوروبي، في الموسم الرياضي قبل الماضي 2021-2022.

وعلى جانب آخر.. أعلنت شبكة قنوات "SSC"، دخول الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، هدف النصر القديم، ضمن قائمة المرشحين لتدريب الاتحاد.

جدير بالذكر أن جاياردو، لا يرتبط بعقد مع أي فريق حاليًا؛ منذ الرحيل عن العملاق الأرجنتيني ريفربليت، في شهر ديسمبر من عام 2022.

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