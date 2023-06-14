أولى صفقات النصر؟ .. مواطن كريستيانو رونالدو يوافق على الانتقال إلى دوري روشن السعودي

صفقة من العيار الثقيل في الطريق إلى دوري روشن السعودي للمحترفين

وافق أحد نجوم منتخب البرتغال، على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ للانضمام إلى مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

رونالدو انضم إلى صفوف النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، ولمدة موسمين ونصف، بينما وقع بنزيما مع نادي الاتحاد في الصيف الحالي، وفي عقد حتى 30 يونيو 2026.

ووفقًا لصحيفة "ريليفو"، سينتقل البرتغالي ويليام كارفاليو، متوسط ميدان نادي ريال بتيس الإسباني، إلى الدوري السعودي، مقابل راتب سنوي يًقدر بـ10 ملايين يورو.

وكشفت الصحيفة، عن أن بتيس الذي يعاني من أزمة مالية كبرى، لن يُمانع في رحيل اللاعب، من أجل الحصول على مبلغ مالي كبير وتحرير فاتورة الرواتب؛ مع بدء البحث عن بديل أقل تكلفة.

ولم تذكر الصحيفة اسم النادي السعودي الذي سينضم إليه كارفاليو، إلا أن النصر يعتبر أحد المرشحين؛ حيث يبحث حاليًا عن لاعب وسط "ارتكاز" في سوق الميركاتو، بالإضافة إلى تواجد رونالدو أيضًا، والتي تربطه علاقة صداقة قوية به.