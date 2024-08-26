"أولمو ليس سعيدًا" | فليك: لا أفكر في صفقات جديدة.. وهدفنا لقب الليجا!

ماذا قال المدرب الألماني؟

صرح هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، بأن هدف الفريق الكتالوني هذا الموسم هو التتويج بلقب الدوري الإسباني، الذي خسره الموسم الماضي لصالح ريال مدريد.

وبدأ برشلونة الليجا بشكل مثالي هذا الموسم، إذ حقق انتصارين أمام فالنسيا وأتلتيك بيلباو، بينما يستعد لمواجهة رايو فاييكانو غدًا الثلاثاء في الجولة الثالثة من المسابقة.

وقال فليك، في مؤتمر صحفي: "الهدف دائمًا هو الفوز بالدوري، إنه طريق طويل بدأناه بشكل جيد، لكن كل شيء يمكن أن يتغير الأسبوع المقبل، نحن سعداء وواثقون، لكننا لا ننظر إلى شهر مايو، وإنما المباراة المقبلة ضد رايو".

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وتطرق إلى مستوى اللاعبين الشاب في برشلونة: "إنه من المدهش كيف يلعب الشباب في الدرجة الأولى، 3 لاعبين يبلغون من العمر 17 عامًا في فريق واحد، لقد قمنا بتحليل برشلونة ب أمس وشاهدت مباراتهم ضد ريال يونيون، من الرائع رؤية المستوى الذي لديهم".

وفيما يتعلق بالصفقات المحتملة في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات، علق: "لا أفكر في ذلك، أركز على اللاعبين الذين أملكهم الآن، سعيد حقًا معهم، إذا كانت هناك تعزيزات تعطي المزيد من الجودة فلا بأس، لكنني بخير".

وأنهى حديثه بالتأكيد على أن الفريق الكتالوني سيسجل عقد داني أولمو: "هذه أشياء لا يمكن للاعب أو الفريق السيطرة عليها، نعلم أن الأمر صعب هنا في برشلونة، لكني أؤمن بالنادي وآمل أن نتمكن من تسجيله قبل مباراة الغد، فأي لاعب لا يستطيع اللعب لن يكون سعيدًا، لكنه يعرف سبب ذلك، أنا متأكد من أنه سيكون لائقًا 100% عند تسجيله".