أولمو وصفقة المستقبل مهددان.. الأزمة الاقتصادية تطل برأسها مجددًا في برشلونة!

تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن الكتالونية

رغم أن المستوى الكروي لكتيبة برشلونة هذا الموسم مثير للإعجاب تحت قيادة الألماني هانزي فليك، إلا أن الأمور لا يتوقع أن تسير على ما يرام على طول الخط، إذ تطل الأزمة المالية برأسها مجددًا بين أروقة النادي الكتالوني.

صحيفة "سبورت" تشير إلى أن الأزمة ستؤثر هذه المرة في نقطتي رئيستين، الأولى تتمثل في تسجيل عقدي داني أولمو وباو فيكتور صفقتي برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، حين يأتي موعد التسجيل اللاحق في ميركاتو يناير.

المشاكل المالية منعت النادي في البداية بالفعل من تسجيل الثنائي، لكن تم التغلب على العقبة في نهاية المطاف استغلالًا لإصابة أندرياس كريستنسن آنذاك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن بعد 31 ديسمبر 2024، سيتعين على برشلونة إيجاد مقابل مادي لتسجيل الثنائي في القوائم مرة أخرى، وهو ما لا يتوفر لبرشلونة في الوقت الراهن وإلى حين إشعار آخر.

النقطة الثانية التي تمثل مشكلة، هي صعوبة الوصول إلى نيكو ويليامز للوجود في شراكة مرة أخرى مع لامين يامال لكن هذه المرة في برشلونة في ضوء معطيات جديدة تخص اللاعب الباسكي مع فريقه بلباو.

هذه المعطيات ملخصها أن النادي الباسكي يستعد لتوقيع عقد جديد مع ويليامز بخلاف عقده الحالي الذي يمتد حتى 2027، وبناء عليه ستتغير قيمة الشرط الجزائي في عقده الجاري والواصلة إلى 60 مليون يورو، وفقًا لصحيفة "سبورت".

برشلونة كان بالأساس ينتظر أن تقل هذه القيمة كي يتمكن من جلب الدولي الإسباني، لكن وفق هذه المعطيات الجديدة إضافة إلى أزمته المادية، لا يرجح أن يستطيع النادي الكتالوني تمويل هذه الصفقة.