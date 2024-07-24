أولمبياد 2024 | المغرب "تنازل عن حقه" في نقاط مباراة الأرجنتين .. واللجنة المنظمة رفضت

كواليس مثيرة عن مباراة المغرب والأرجنتين..

صدق أو لا تصدق.. منتخب المغرب تحت 23 سنة، كان مستعدًا للتنازل عن حقه في "النقاط الكاملة" لمباراة الأرجنتين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

المغرب فاز على الأرجنتين (2-1)، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة شهدت أحداثًا تاريخية؛ ربما تكون الأولى من نوعها في عالم الساحرة المستديرة.

منتخب الأرجنتين سجل هدف التعادل (2-2)، في الدقيقة الخامسة عشر من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وسط اقتحام من الجماهير المغربية لـ"الملعب"؛ ليطلب الحكم من اللاعبين "العودة إلى غرفة الملابس"، حيث ظن الجميع أن اللقاء انتهى رسميًا.

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لكن.. بعد 95 دقيقة كاملة من التوقف، قررت اللجنة المنظمة "استكمال المباراة" لمدة 3 دقائق أخرى؛ ليقوم الحكم بمراجعة هدف التعادل الأرجنتيني، قبل أن يلغيه بداعي التسلل.

وفي أعقاب هذه الأحداث التاريخية.. فجّر خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تحت 23 سنة، ونجم الفريق "فوق السن" نيكولاس أوتاميندي، مفاجأة من العيار الثقيل.

ماسكيرانو وأوتاميندي كشفا في تصريحات لوسائل الإعلام، بعد نهاية المباراة؛ بأن منتخب المغرب لم يكن يريد استكمال اللقاء، خاصة أن اللاعبين استمروا في غرف الملابس، لأكثر من ساعة ونصف.

وأشار ماسكيرانو إلى أن قادة المنتخب المغربي تحت 23 سنة، جاءوا إلى غرف ملابس الأرجنتين، وأخبروهم بأنهم لا يريدون استكمال هذه الدقائق الثلاث؛ على الرغم من علمهم بأن النتيجة قد تحتسب لهم.

أما أوتاميندي وصف ما فعلته اللجنة المنظمة بـ"العجز الكروي"؛ مؤكدًا على أن الأحداث التي شهدتها مباراة الأرجنتين والمغرب، ستصبح جزءًا من تاريخ كرة القدم.