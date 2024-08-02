مشهد صعب في الأولمبياد .. سباحة تنهار وتخرج على "نقالة" بعد انتهاء السباق!

فشلت في التأهل إلى نصف النهائي

في واحد من أصعب المشاهد بأولمبياد باريس 2024، انهارت السباحة السلوفاكية تمارا بوتوكا، بعد الانتهاء من المشاركة في سباق 200 متر فردي متنوع للسيدات.

اللاعبة البالغة من العمر 21 سنة، شوهدت وهي يتم حملها على نقالة من حوض السباحة، مع وضع قناع الأكسجين على وجهها لمساعدتها على التنفس، وسط حالة من القلق لدى كل الحاضرين.

وكانت بوتوكا قد احتلت المركز السابع في الجولة الثالثة من الحدث الذي أقيم صباح اليوم، الجمعة، في قاعة "La Defense Arena" بالعاصمة الفرنسية باريس، لتخرج مبكرًا من المنافسات وتودع الأولمبياد بشكل نهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت وكالة رويترز أن المدير الإعلامي بالمكان الذي أقيم به السباق، أكد أن السلوفاكية كانت واعية أثناء خروجها من القاعة، وتخضع حاليًا للتقييم الطبي للكشف عن ملابسات سقوطها وانهيارها بشكل كامل بعد خروجها من الماء.

وليس من الواضح حتى الآن، ما إذا كانت تمارا قد تلقت الإنعاش القلبي الرئوي، حيث شوهدت وهي محاطة بمجموعة من الأطباء فور سقوطها وتم نقلها سريعًا للقيام بالإجراءات اللازمة لتجنب أي كارثة محتملة.

يذكر أن السباحة الشابة أنهت السباق في دقيقتين و14.20 ثانية، وهو ما لم يكن كافيًا لتأهلها إلى الدور نصف النهائي من المسابقة لتودع المنافسات تمامًا.