أولمبياد باريس | "شعب يحب تكبير المواضيع التافهة" .. مصارع مصري يدافع عن زميله المتهم في "القضية الجنسية"

قضية أثارت الجدل في الشارع المصري..

دافع المصارع المصري محمد متولي، عن زميله ومواطنه محمد إبراهيم كيشو، المتهم في قضية "جنسبة"، بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

السلطات الفرنسية أعلنت صباح اليوم الجمعة، "التحفظ" على كيشو؛ بعد اتهامه بـ"التحرش" بإحدى الفتيات في باريس، وهو في حالة سكر شديد.

متولي وصف عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، قضية كيشو بـ"الموضوع التافه"؛ قائلًا باللهجة المصرية: "إحنا بنحب نكبر المواضيع دون علم للأسف.. هو ده بقا نظامنا".

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وزعم المصارع المصري أن زميله المتهم في هذه القضية؛ لم يكن ليتم "التشهير به" بهذا الشكل؛ لو حصل على ميدالية أولمبية؛ على حد قوله.

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وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد كشفت عن إحالة اللاعب محمد إبراهيم كيشو، إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي؛ للتحقيق فيما نسب إليه من تصرفات غير مسؤولة، وذلك بعد انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، وقبل ساعات من رحلة عودته إلى مصر.

جدير بالذكر أن كيشو خسر في منافسات المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأولمبية 2024 "وزن 67 كجم"، بنتيجة (0-9) أمام منافسه الأذربيجاني حسرت جعفروف، حيث تم إنهاء المباراة لـ"عدم التكافؤ"؛ قبل أن يسقط محمد متولي في "وزن 87 كجم"، أمام بطل كازاخستان نور سلطان تورسينوف، وبنتيجة (1-10) ثم إنهاء المواجهة لـ"عدم التكافؤ" أيضًا.