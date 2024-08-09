"مجلس الأمن" يحرم كوريا الشمالية من "هواتف" أولمبياد باريس 2024

الهدايا غير مسموح بها لأي كوري شمالي

"الجميع يمكنه الحصول على هاتف محمول هدية باستثناء الكوريين الشماليين" .. واقعة غريبة من نوعها تحدث في أولمبياد باريس 2024.

شركة سامسونج بدورها كشريك رسمي لدورة الألعاب الأولمبية، أعلنت عن توزيع هاتفها الذكي من إصدار "Galaxy Z Flip 6" على 17 ألف رياضي من المشاركين في المنافسات المقامة حاليًا بفرنسا.

ولكن اللجنة الأولمبية الدولية، أكدت أنه لم يحصل أي مشارك كوري شمالي على هذه الهدية، دون تقديم أي تفاصيل أخرى، لتخرج وكالة "فرانس برس" للكشف عن السبب الحقيقي وراء هذا التصرف الغريب.

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وقالت إن دولة كوريا الجنوبية التي تنتمي لها شركة الهواتف المحمولة المعروفة، تخشى أن يمثل منح هذه الهدايا للكوريين الشماليين، انتهاكًا لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونج يانج بسبب برنامجها لتطوير الأسلحة النووية.

ومن جانبها قامت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بالتأكيد على أن قرار مجلس الأمن بخصوص العقوبات المفروضة على جارتها الشمالية، ينص على حظر توريد أو بيع أو نقل مباشرأو غير مباشر لأي آلات صناعية لها، بما في ذلك الهواتف المحمولة.

جدير بالذكر أن دورة الألعاب الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية، شهدت حالة مماثلة من الجدل حول الهدايا المقدمة للرياضيين، بعد قيام بعثة كوريا الشمالية برفض الحصول على هواتف سامسونج الذكية المقدمة من اللجنة المنظمة للمنافسات وقتها.