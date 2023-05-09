أوقف الجدل نهائيًا .. والد ليونيل ميسي يكشف الحقائق بشأن وجهة نجله القادمة

جل المصادر أكدت انتقاله للدوري السعودي الصيف القادم

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لم ينتظر خورخي ميسي والد النجم ليونيل ميسي كثيرًا حتى يخرج ويحسم الجدل حول وجهة نجله القادمة، وذلك بعد الأخبار المتزايدة في الساعات الأخيرة حول توصله لاتفاق على اللعب في الدوري السعودي الموسم القادم.

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برنامج "El Chiringuito" الإسباني ووكالة الأنباء الفرنسية AFP ومصادر أخرى أكدت أن ميسي سيلعب في الدوري السعودي خلال الموسم القادم وسيعود لارتداء القميص رقم 10، ورغم عدم الإشارة لنادٍ محدد لكن كل الأخبار ترجح أن يكون الهلال الذي قدم عرضًا مغريًا جدًا لبطل العالم.

والد ميسي خرج عبر حسابه الرسمي على إنستجرام لينفي كل تلك الأخبار جملة وتفصيلًا، وأكد أن نجله لم يتخذ أي قرار بعد وأن حسم مستقبله سيكون عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وشدد الوالد على أنه وميسي لم يتوصلا لأي اتفاق شفهي أو كتابي ولم يُوقعا أي عقود مع أي نادٍ من المهتم، متهمًا وسائل الإعلام بالكذب والتضليل لخدمة مصالح محددة.

حديث والد ميسي يتسق تمامًا مع المعلومات التي وصلت مراسلنا في برشلونة روبن أوريا، والذي أكد أن ميسي لم يُوافق على أي عرض حتى الآن وأن قراره مؤجل لنهاية الموسم.

يُشار إلى أن مستقبل ميسي معلق بين 4 وجهات، الأولى تجديد عقده مع ناديه الفرنسي، والثانية عودته إلى برشلونة، والثالثة انتقاله للدوري الأمريكي، والأخيرة لعبه في الدوري السعودي الموسم القادم.

Shahid