أوقف الجدل .. إبراهيم المهيدب يحسم موقفه النهائي من الترشح لانتخابات رئاسة النصر

أخبار كثيرة مؤخرًا حول انسحاب الرجل من السباق

أوقف إبراهيم المهيدب الجدل حول انسحابه من سباق الترشح لانتخابات رئاسة المؤسسة غير الربحية في نادي النصر السعودي، وذلك بعد العديد من الأخبار مؤخرًا حول تراجعه عن تلك الخطوة.

مسلي آل معمر رئيس النصر كان قد أعلن استقالته في منصبه في إبريل الماضي، ومن المقرر أن تجري الانتخابات الجديدة في يونيو الجاري.

المهيدب أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عزمه التقدم يوم غدٍ بأوراق ترشحه وقائمته لرئاسة النادي العاصمي، مشيرًا إلى أن القائمة تضم عددًا من رجال الأعمال والإداريين المميزين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كان صندوق الاستثمار السعودي قد استحوذ على 75% من ملكية النصر الصيف الماضي، وقد اشترط تعيين رئيس تنفيذي يُشرف على النادي إداريًا وفنيًا مما قلص كثيرًا من مهام الرئيس ومجلس إدارته.

النصر لم ينجح في الفوز بأي لقب رسمي هذا الموسم في السعودية، حيث خرج من دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي وحل ثانيًا في دوري روشن وخسر الجمعة الماضي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال.