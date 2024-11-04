"أوقفوا اللعب أوقات الكوارث".. أنشيلوتي: سعيد بفوزي في جوائز الكرة الذهبية.. وفينيسيوس حزين ولكن ليس بسببها!

ماذا قال المدرب الإيطالي؟

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة ميلان غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو، كما وجه رسالة دعم إلى ضحايا الفيضان المدمر الذي ضرب العديد من المدن الإسبانية.

واستهل أنشيلوتي كلمته في المؤتمر الصحفي بالحديث عن الفيضان: "كان أسبوعًا مأساويًا، نشعر بالحزن، قلوبنا معه فالنسيا وجميع المدن المتضررة، الحديث عن كرة القدم أمر معقد، نحن جزء من هذا البلد، واحترامًا للجميع وليس لدي أي رغبة في الحديث عن كرة القدم، وآمل أن يتم إصلاح الأمور قريبًا".

وفيما يتعلق بمواجهة ميلان، علق: "مباراة الغد استثنائية والاستعداد لها صعب لأن عقلك مشتت (بسبب ما حدث في فالنسيا)، لأننا محترفون سنحاول لعب المباراة والفوز بالطبع، هذه مهنتنا، هناك طرق عديدة للمساعدة في كارثة فالنسيا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "كرة القدم بمثابة حفل، يمكنك الاحتفال بها عندما تكون بصحة جيدة، عندما تكون عائلتك والجميع بخير، أما عندما لا يكون الناس بخير فليس هناك حاجة للاحتفال، كرة القدم يجب أن تتوقف.. لأنها الأهم في قائمة الأمور الأقل أهمية، لكننا لا نستطيع اتخاذ القرارات".

وتطرق إلى حصوله على جائزة أفضل مدرب في حفل الكرة الذهبية: "أنا سعيد، جوائز الكرة الذهبية انتهت بالفعل، ويجب أن نهنئ كل الفائزين، حالة فينيسيوس جيدة إنه يدرك ما يحدث، لحسن الحظ أننا لم نلعب يوم السبت، وقد تدرب جيدًا، مثل أي لاعب آخر، فينيسيوس حزين مثلنا، ليس بسبب الكرة الذهبية، ولكن لما حدث في فالنسيا".

من جهته، قال لوكاس فاسكيز، ظهيرريال مدريد: "لم يكن يجب أن تُلعب الجولة 12 من الليجا، كان الوقت المناسب للتضامن مع المتضررين وليس الاستماع إلى آراء اللاعبين، الذين لا قيمة لآرائهم (في هذه الحالة)".