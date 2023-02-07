أوسيمين يكسر آخر سجلاته في إيطاليا .. رونالدو يخسر رقمًا قياسيًا جديدًا

شهدت مباراة نابولي أمام سبيتسيا في الدوري الإيطالي رقمًا قياسيًا جديدًا تم تسجيله باسم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب الفريق الضيف.
جاء هذا في الهدف الذي سجله اللاعب برأسه في شباك أصحاب الأرض، حيث ارتقى في الهواء وقفز لمسافة مترين و58 ستنيمترًا.
ويعد ذلك رقمًا قياسيًا في الدوري الإيطالي أكبر من الذي حققه كريستيانو رونالدو قبل حوالي ثلاثة أعوام بقميص يوفنتوس عندما سجل برأسه أمام سامبدوريا.
وقتها كانت قفزة رونالدو قد بلغت حوالي متران و56 سنتيمترًا وتم الاحتفاء بها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بحفاوة كبيرة.
جدير بالذكر أن نابولي كان قد حسم اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة لصالحه ليستمر في التحليق بالقمة برصيد 56 نقطة بعد مرور 21 جولة.
اختيارات المحررين
- إلى جمهور برشلونة .. اصبروا على فاتي حتى لا تندمون على رحيله!
- قائد انتكاسات الأهلي وأسقطه الهلال .. مدرب فلامنجو وحكاية فشل في السعودية
- سباق الأفضل في الدوري السعودي | لا جديد في الصدارة، وهل يتواجد رونالدو؟
- "مارادونا مات" .. فضيحة عنصرية جديدة تهز إيطاليا
- ريال مدريد في الطليعة وغياب أندية العرب .. التعازي تنهال بعد زلزال تركيا