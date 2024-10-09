ردًا على صفعة أوسيمين .. مورينيو يرغب في الاستعانة بجوهرة ريال مدريد "مؤقتًا"!

هل يقبل الملكي هذا العرض؟

يراقب المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني لفنربخشه، عن كثب وضع الموهبة التركية الشابة أردا جولر، لاعب ريال مدريد، على أمل ضمه في أقرب فرصة ممكنة.

جولر الذي كان لاعبًا في فنربخشه في الموسم قبل الماضي، لا يحظى بدقائق كافية مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث شارك في 10 مباريات مع الملكي، بمعدل دقائق بلغ 291 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مورينيو طلب من المدير الرياضي لفنربخشه ماريو برانكو، التفاوض مع إدارة ريال مدريد، لمحاولة استعارة أردا جولر في النصف الثاني من الموسم الجاري.

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ويطمع مورينيو في إعادة جولر إلى فنربخشه لعدة أسباب، أهمها تدعيم هجوم الفريق الذي يأمل في استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه، وكذلك للرد على الزخم الذي أحدثته صفقة انتقال النيجيري فيكتور أوسيمين إلى الغريم التقليدي جلطة سراي في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت "آس"، أن فنربخشه سيغري ريال مدريد بدفع راتب جولر كاملًا ومنحه الفرصة للمشاركة في مستوى عالٍ من المنافسات، وهو ما يعود بالنفع على الملكي في المستقبل، خصوصًا مع عدم حصول هذه الموهبة على الفرصة كاملة في ظل وجود وفرة في النجوم بهجوم الميرنجي.

ويتمسك مورينيو بضم أردا جولر، رغم أن فريقه اقترب من ضم لاعب خط الوسط المهاجم في فريق بوكا جونيورز كريستيان ميدينا، والذي يلعب في نفس مركز الجوهرة التركية، حيث يريد خلق منافسة بينهما مما يعود بالفائدة على الفريق.