"أوسيمين مثل مارادونا وكان يمكنه جلب كأس العالم لنيجيريا"

يشعر بالأسف تجاه غياب النسور الخضر عن البطولة

أعرب أماجو بينيك الرئيس السابق للاتحاد النيجيري، عن أسفه لعدم مشاركة بلاده في كأس العالم، مؤكدًا ان النجم الفريق فيكتور أوسيمين كان يمكنه تكرار ما فعله دييجو أرماندو مارادونا.

بينيك استمر بمنصبه لمدة 8 سنوات قبل رحيله في أكتوبر الماضي، وشهدت فترته نجاح نيجيريا في التأهل لكأس العالم 2018 قبل الفشل في التأهل إلى نسخة قطر 2022.

وقال بينيك في حوار مع قناة "Arise TV":"كان من الممكن أن تكون بطولة كأس العالم قطر 2022 هي المسابقة التي تسطع فيها نيجيريا ويقوم خلالها فيكتور أوسيمين بتكرار ما فعله مارادونا مع الأرجنتين في مونديال 1986 بقيادة بلاده للفوز باللقب".

وأضاف:"كما قلت للفرق الإفريقية مثل السنغال والمغرب، نريد أن يفوز منتخب إفريقي بكأس العالم، ولكن إذا لم يقم أحد بذلك ستكون نيجيريا أول من يحقق هذا الإنجاز، ربما في النسخة القادمة من البطولة".

وتابع:"دعونا نستمتع بالمونديال الحالي، لقد منحتنا قطر مشهدًا رائعًا وأعتقد أننا يجب أن نستمتع به رغم غياب نيجيريا عن البطولة".

جدير بالذكر أن دور المجموعات من مونديال قطر الحالي شهد تأهل السنغال والمغرب إلى دور الـ16 من قارة إفريقيا، مع خروج تونس بعد فشلها في عبور مجموعتها التي ضمن فرنسا والدنمارك وأستراليا.