أوسمة وقيادة وفد.. ظهور مختلف للاعبات إنجلترا في حفل تتويج ملك بريطانيا

نجمات كرة القدم في مراسم تتويج ملك بريطانيا

شهدت مراسم تنصيب تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا ظهورًا مختلفًا للاعبات كرة القدم حيث حظين بدور مميز في المحفل الأكثر قيمة وأهمية في المملكة المتحدة.

وكُرم ثنائي إنجلترا بيث ميد لاعبة آرسنال ولوسي بونز لاعبة برشلونة بوسام الإمبراطورية البريطانية تقديرًا لمساهمتهما في تتويج إنجلترا ببطولة أمم أوروبا "يورو" 2022.

ويُمنح هذا الوسام للأشخاص الذين ساهموا في خدمة بريطانيا العظمى بدرجات مختلفة، وقد نال الثنائي رتبة عضو وهي الأقل في سلم الأوسمة.

وكانت الهولندية سارينا ويجمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات سبق وحصلت على وسام رتبة الضابط بعد الإنجاز التاريخي والتتويج باليورو.

وظهرت أيضًا سام كير لاعبة تشيلسي في الحفل بعدما اختارها أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا لقيادة وفد البلاد في المراسم.

وبالتأكيد لم يجد مسؤولو دولة أستراليا أفضل من سام كير لتمثيل بلادهم بعد الإنجازات التي حققتها في إنجلترا.

سام كير هي الهدافة التاريخية لمنتخب أستراليا على صعيد السيدات والرجال برصيد 61 هدفًا متخطية تيم كاهيل مهاجم إيفرتون السابق.