"الظهير الأفضل بالدوري الإسباني" : تشافي لم يحبني وتسبب في رحيلي عن برشلونة

قرر انتقاد نفسه كذلك

أكد أوسكار مينجويزا لاعب وسط برشلونة السابق وسيلتا فيجو الحالي، أن عدم توافقه مع المدرب تشافي هيرنانديز كان السبب الرئيسي لرحيله عن النادي الكتالوني.

صاحب الـ25 سنة تدرج من أكاديمية برشلونة إلى فرق الشباب، قبل أن يلعب للفريق الأول في 2020 خلال حقبة رونالد كومان، ولكنه لم يثبت نفسه بالشكل الكافي مع قدوم تشافي ليرحل إلى سيلتا فيجو في 2022، ليعيش بعدها طفرة مبهرة في مسيرته جعلته أكثر الأظهرة تأثيرًا من الناحية الهجومية في الدوري الإسباني.

وقال مينجويزا في تصريحات لـ"Esport3":"عندما وصل تشافي لم نتأقلم بشكل جيد، لم يكن معجبًا بي عمومًا، أخبرني يومًا ما أنه سيشركني في 10 مباريات، ولكني لعبت بشكل قليل جدًا وقتها".

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وأضاف:"لم أمتلك أفضل عقلية في العالم، ولهذا السبب تركت برشلونة، لاستعادة الحافز والاستمتاع بكرة القدم من جديد".

يذكر أن مينجويزا يعتبر أحد أفضل الأظهرة في الليجا هذا الموسم، حيث لعب 12 مباراة وسجل هدفين بالإضافة إلى 5 تمريرات حاسمة، ويستعد للعب أمام برشلونة، غدًا، السبت، في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المحلي.