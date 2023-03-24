أوزيل: مورينيو "سحرني" في ريال مدريد وجوارديولا أنهى حماسي لبرشلونة

لحظة فارقة في مستقبل النجم الألماني

كشف النجم الألماني المعتزل مسعود أوزيل، عن كواليس انتقاله من فيردر بريمن إلى نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2010.

أوزيل الذي أعلن اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي هذا الأسبوع، سبق أن انضم لريال بعد تألقه مع منتخب ألمانيا بكأس العالم بجنوب إفريقيا في نفس العام، حيث بلغت قيمة الصفقة 18 مليون يورو بعد صراع مع الغريم التقليدي برشلونة.

وقال صاحب الـ34 سنة في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"الاختيار كان بين ريال مدريد وبرشلونة، الأمر لم يتعلق بالمال أبدًا، لكني قمت بزيارة الناديين قبل اتخاذ قراري النهائي".

وأضاف:"جوزيه مورينيو كان كلمة السر والنقطة الفارقة، لقد اصطحبني في زيارة إلى ساحة كبار الشخصيات في ريال مدريد، وجعلني أرى الجوائز التي فازوا بها، أصابتني القشعريرة وقتها".

وتابع:"لم أكن بنفس الحماس في زيارتي لبرشلونة، والأمر المخيب للآمال هو أن بيب جوارديولا لم يكلف نفسه عناء مقابلتي، قبل الرحلة أحببت حقًا أسلوب لعب برشلونة في كرة القدم وكنت متحمسًا للعب لهم، لكن ريال مدريد قدم لي كل شيء مورينيو ساهم في حسم قراري".

يذكر أن أوزيل رحل عن ريال مدريد في 2013 منتقلًا إلى آرسنال، ورحل عن النادي اللندني في 2021 لينضم إلى فنربخشه ومنه إلى باشاك شهير قبل الاعتزال خلال شهر مارس الجاري.