أوروجواي ضد الولايات المتحدة | فلتكتفوا بـ"دوري ميسي" وكرة السلة .. هواة أمريكا يسقطون في قضبة أراوخو!

قطار داروين نونيز يتوقف أخيرًا

ودع المنتخب الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور منافسات بطولة "كوبا أمريكا 2024"، بطريقة مخزية بعدما سقط أمام ضيفه الأوروجواياني بهدف ماتياس أوليفيرا.

ورغم تأهله مسبقًا، إلا أن منتخب أوروجواي حقق الفوز (1-0)، ليعبر دور المجموعات بالعلامة الكاملة ويبعث برسالة واضحة إلى منافسيه على اللقب بأنه لن يفرط في هذه الفرصة التاريخية، في ظل امتلاكه هذا الجيل.

وتصدر منتخب أوروجواي المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، ورافقه منتخب بنما صاحب الوصافة (6 نقاط)، بعدما فاز في نفس التوقيت على بوليفيا (3-1)، وتقدم على أبناء العم سام أصحاب المركز الثالث (3 نقاط).

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ويلتقي "السيليستي" في الدور ربع النهائي بصاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة، والذي يتحدد من خلال مباراة البرازيل وكولومبيا، التي تقام فجر غدٍ الأربعاء وتحدد المتصدر والوصيف.

هواة أمريكا يودعون مبكرًا

ظهر منتخب أمريكا كشبح في الملعب الذي امتلأت جميع جنباته بأكثر من 70 ألف متفرج، وكان خصمًا وديعًا لمنتخب أوروجواي الشجاع، الذي لعب بأغلبيه عناصره الأساسية ولم يمنح أي فرصة للظروف ولعب بجدية كاملة.

ولم يقدم لاعبو الولايات المتحدة ما يشفع لهم للتقدم في البطولة التي تقام على أرضهم كبروفة استعدادية لاستضافة كأس العالم للأندية في 2025 وكأس العالم للمنتخبات في 2026، باستثناء بعض المحاولات الخجولة عن طريق ويستون ماكيني وكريستيان بوليسيتش.

الغريب في الأمر أن الجمهور الأمريكي في المدرجات، بدا وكأنه لا يكترث للصعود، ورغم حسرة اللاعبين والجهاز الفني، أظهرت الكاميرات الجماهير الأمريكية تضحك وتلتقط الصور التذكارية بينما منتخب بلادهم يودع البطولة.

وعكست هذه اللقطات عدم أهمية كرة القدم لدى الجمهور الأمريكي، الذي يهتم برياضات أخرى مثل كرة السلة والبيسبول وكرة القدم الأمريكية، على الرغم من الصخب الكبير الذي أحدثه انتقال النجم الأسطوري ليونيل ميسي إلى فريق إنتر ميامي.

صخرة أراوخو لا تتحطم

استحق رونالد أراوخو مدافع برشلونة ومنتخب أوروجواي، أن يكون رجل المباراة بلا منازع، بعدما قدم أداء دفاعيًا صلبًا، حيث شهدت المباراة عنفًا شديدًا من لاعبي أمريكا لكنه كان حاضرًا بحماسه وخبراته الدفاعية.

الحماس الذي سيطر على أراوخو كان سببًا في إصابة زميله ماكسيمليانو أراوخو، الذي دخل معه في لعبة مشتركة ثلاثية مع المدافع الأمريكي تيم ريم، وباستثناء تلك اللقطة كان أبرز لاعبي السيليستي.

وتعكس الأرقام ما قدمه أراوخو في اللقاء من جودة، حيث منع تسديدة خطيرة واعترض الكرة 4 مرات، وله 3 تدخلات ناجحة على المنافس، كذلك نجح في تشتيت الكرة 8 مرات، دون أن يرتكب أي خطأ.

ولم ينجح أي لاعب أمريكي في مراوغة أراوخو، بينما تفوق في 9 صراعات ثنائية على مهاجمي المنافس، وكذلك كانت مساهماته الهجومية جيدة بلعب 4 كرات طولية صحيحة بنسبة 100%.

قطار نونيز يتوقف مؤقتًا

لم يظهر داروين نونيز بشكل جيد في مباراة اليوم، حيث كانت الدفاعات الأمريكية تراقبه بشكل قوي، ولأول مرة منذ 8 مباريات يفشل في التسجيل، بعد 10 أهداف سجلها على التوالي في آخر 7 مباريات.

ويبدو أن نونيز يوفر مجهوده للمباراة المقبلة، والتي ستكون بمثابة معركة لمنتخب أوروجواي، حيث سيواجه إما البرازيل أو كولومبيا، حيث لعب 88 دقيقة قبل أن يخرج لحساب لويس سواريز.

ولم يسدد نجم ليفربول، سوى كرة وحيدة خارج إطار المرمى الأمريكي ونفذ مراوغة واحدة، بينما حصل على بطاقة صفراء بسبب تدخل عنيف.