أوروبا تتراجع عن موقفها بخصوص شارة القائد بعد تهديد "فيفا"

منتخبات أوروبا قررت التراجع عن موقفها بشأن شارة القيادة المختلفة للاعبين في كأس العالم 2022.

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن هاري كين قائد "الأسود الثلاثة" لن يرتدي شارة القيادة الخاصة بدعم المثليين خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى جانب عدد من الاتحادات الأوروبية، وعلى رأسها ويلز، وهولندا، وبلجيكا، قررت التراجع عن ارتداء شارة دعم المثليين خلال منافسات كأس العالم.

ويأتي ذلك بعد القواعد الصارمة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن ما يمكن أن يرتديه اللاعبون على أرض الملعب، وتلك الشارة غير مسموح بها بالنسبة إلى لوائح "فيفا".

الاتحاد الدولي لكرة القدم هدد قادة المنتخبات التي كانت تدعو إلى تلك المبادرة بالحصول على البطاقة الصفراء مباشرة إذا ظهروا على أرض الملعب مرتدين تلك الشارات.

وجاء في بيان مشترك للاتحاد الأوروبية التي كانت تدعم الأمر: "لقد طلبنا من القادة ألا يرتدوا تلك الشارات خلال مباريات كأس العالم".

واختتم البيان: "لا يمكننا أن نضع اللاعبين في موقف يتسبب في أن يحصلوا على بطاقات أو يُطردوا من الملعب".