"أود أن ألعب مع نجم برشلونة" .. نجل ميسي يفاجئ أباه ويكشف عن أحلامه المستقبلية!

ماذا قال نجل ليونيل ميسي؟

كشف تياجو ميسي، نجل النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، عن أحلامه المستقبلية، كما اختار أفضل أهداف أبيه خلال مسيرته.

وشارك تياجو ميسي، وبنجا سواريز، ابنا أسطورتي برشلونة، ليونيل ميسي ولويس سواريز، في برنامج LaLiga FC Futures مع فريق إنتر ميامي تحت 12 عامًا، بعد لم شمل والديهما اللذين يلعبان في الفريق الأول بالنادي الأمريكي.

وتحدث نجل ليونيل ميسي، مع الإعلامي خوسيه رامون دي لا مورينا، عقب الخسارة أمام برشلونة في دور المجموعات، قائلًا "اللعب يجعلني أكثر توترًا من مشاهدة والدي وهو يلعب"، مضيفًا "أنا لا أتعامل بشكل جيد مع ساقي اليسرى".

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وكشف تياجو عن حلمه المستقبلي، قائلًا إنه يتمنى اللعب لمنتخب الأرجنتين، كما يود أن يلعب مع نجم برشلونة، لامين يامال، يومًا ما، فيما اختار أفضل أهداف والده، قائلًا "أجمل هدف لوالدي كان بالرأس في مرمى مانشستر يونايتد، في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وانتقل ليونيل ميسي، الذي قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022، إلى إنتر ميامي الأمريكي في يوليو 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وسجل ميسي 25 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة، في 29 مباراة بقميص الإنتر بكافة المسابقات، فيما انتقل لويس سواريز لمزاملة ليونيل مجددًا في يناير الماضي، بعد مسيرتهما مع برشلونة، التي سجلا فيها معًا 867 هدف، وتمكن الأوروجوياني من تسجيل 14 هدفًا وصناعة 7 تمريرات حاسمة في 20 مباراة.