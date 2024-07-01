"أود البقاء ولكن!".. كيفن دي بروينه يُحدد شرط رحيله إلى الدوري السعودي

النجم البلجيكي هدف كبير للأندية السعودية

صب كيفن دي بروينه بعض الماء على النار فيما يخص مستقبله وإمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي، حيث أكد في تصريحات جديدة رغبته البقاء مع مانشستر سيتي.

الدولي البلجيكي أحد أهم النجوم المطلوبين في السعودية، وقد ارتفعت أسهم انتقاله إلى أحد أنديتها مؤخرًا، لكنه قتل آمال المشجعين بالتأكيد على أنه سيعود بعد انتهاء يورو 2024 إلى ناديه الإنجليزي.

حيث قال في حوار مع صحيفه "Nieuwsblad" "سأبقى في السيتي، قرأت الكثير من الأخبار حول انتقالي لكني لم أتحدث مع أحد. قابلت مايكل إيمانالو في كأس العالم للأندية، وكوني أعرفه فكان من الطبيعي أن أتحدث معه، لكننا لم نتحدث عن ذلك".

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تابع "من الصعب أن أقول اليوم ما الذي سيحدث بعد رحيلي عن السيتي، سنجلس حول طاولة المفاوضات خلال الأشهر القليلة القادمة".

أضاف لصحيفة "HLN" "سأحظى بصيف هادئ، سأستمتع بالإجازة ومن ثم أعود إلى مانشستر سيتي. أعتقد أن الأشهر القادمة ستشهد محادثات مع النادي".

اللاعب المرتبط بعقد مع السيتي ينتهي صيف 2025 فتح الباب للرحيل لكن بشرط صعب، إذ قال "بيب جوارديولا لا يُمانع رحيل أي لاعب يُظهر رغبته بالرحيل، لكني لم أفعل ذلك أبدًا. لدي الكثير الكثير من المال لكن إن جاء عرضًا مجنونًا .. الأمر لا يخصني أنا فقط بل كذلك عائلتي وأقاربي وأطفالي وأحفادي وأحفاد أحفادي وأصدقائي".