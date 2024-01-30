"أود الاحتفاظ به" .. إيدي هاو يُهدد انتقال نجم نيوكاسل للدوري السعودي

جناح الفريق الإنجليزي على أعتاب العاصمة السعودية

SHAHID

أكد إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل الإنجليزي رغبته في الاحتفاظ بنجم فريقه "ميجيل ألميرون" المرشح فوق العادة للانضمام إلى دوري روشن السعودي وتحديدًا فريق الشباب.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي بن جاكوبس كان قد أكد توصل الناديين لاتفاق بالفعل حول انتقال ألميرون من الفريق الإنجليزي لنظيره السعودي خلال يناير الجاري، مشيرًا إلى أن اللاعب الباراجواياني مرحب بالفكرة لكن الصفقة لم تُحسم بعد.

الجناح المهاري غاب عن مباراة المكبايس الأخيرة أمام فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي مما عزز الإشاعات حول انتقاله القريب، لكن هاو أوضح عقب اللقاء أن مرض اللاعب هو سبب غيابه عن اللقاء.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

هاو أضاف لصحيفة شيلد جازيتا حول وضع اللاعب وإمكانية رحيله "ألميرون مهم جدًا لنا، هو لاعب يبذل قصارى جهده مع الفريق ودومًا ما كان جاهزًا، لم يغب سوى عن عدد قليل من المباريات ولذا كان مهمًا جدًا لنا عند تعرض العديد من المهاجمين للإصابة. لا أستطيع التقليل من شخصيته أو ما يُقدمه على أرض الملعب، أريد بالتأكيد الاحتفاظ به".

أضاف "لا أعلم ما يحدث فيما يخص رحيله، فأنا لست على اطلاع يومي على ما يحدث. كما قلت سابقًا، هناك فرصة لرحيل أحد اللاعبين قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، لا أعتقد أن ذلك قد تغير لكن علينا فقط الانتظار لرؤية ما سيحدث".

يُشار إلى أن ألميرون كان قد انضم إلى نيوكاسل في يناير 2019 قادمًا من أتالانتا الأمريكي مقابل 24 مليون يورو.

SHAHID