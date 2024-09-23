هل تمر بسلام؟ .. أوتافيو يفلت من إصابة قوية للغاية أمام الحزم وسقوط ضحية أخرى في النصر

نجم العالمي لم يتمكن من استكمال اللقاء المصيري..

لا تكتفي مواجهة النصر والحزم؛ المقامة حاليًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بكونها مصيرية فقط، إنما زاد إثارتها بالتدخلات القوية بين اللاعبين.

العالمي يحل ضيفًا على الحزم حاليًا ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، لحسم المتأهل من بينهما لدور الـ16.

وخلال المباراة، كاد البرازيلي أوتافيو؛ لاعب وسط العالمي، أن يتعرض لإصابة قوية للغاية، خلال تنافس على كرة مع لاعب الحزم.

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أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني رصد اللقطة، والتي بدت خلالها ركبة البرازيلي في وضع غير طبيعي، وزاد من خطورة وضعها تدخل لاعب الحزم من الخارج عليها، إذ أكد الأول أن أوتافيو كان مهددًا بالتعرض لإصابة "قوية جدًا"، لولا رحمة القدر به.

لكن زميله في الوسط مختار علي لم يفلت من الإصابة، إذ سقط في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بعد سقوط خاطئ على قدمه خلال محاولة استخلاص الكرة من لاعب الخصم.

ولم يتمكن مختار من استكمال المباراة بعد الفحص الطبي، ليخرج وينزل بدلًا من عبدالله الخيبري، قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق فقط.

ويأمل الإيطالي ستيفانو بيولي؛ المدير الفني للعالمي، أن تمر المباراة بسلام وتكتفي بضحية واحدة فقط، خاصةً وأن الإصابات حرمته من خدمات الثنائي علي لاجامي والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في لقاء الليلة.

يذكر أن النصر كان قد وصل لنهائي النسخة من الماضية من كأس الملك، قبل أن يخسر اللقب لصالح الهلال الذي فاز به بفضل ركلات الترجيح (5-4)، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).