"أوبخ والدي أكثر مما يوبخني" .. تصريح مفاجئ من نجل كارلو أنشيلوتي!

المدرب المساعد في ريال مدريد يتحدث عن طبيعة التعامل مع والده

أكد دافيد أنشيلوتي نجم كارلو المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على أنه فضّل الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ما يتردد بأنه يعمل في الجهاز الفني للفريق الملكي، لأنه فقط نجل أنشيلوتي!

وقال دافيد خلال تصريحات لشبكة "ABC": "أشعر بالانزعاج من الذين يقولون أنني عنصر إضافي بالجهاز الفني لفريق ريال مدريد، ولكن يجب أن أركز على نفسي، وأحاول تجنب التقييمات السيئة، ولذلك لا أمتلك أي حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنها تؤثر عليّ، رغم أنني أعرف أن كل شيء موجود هناك، وأن هناك بعض اللاعبين يجب عليهم إغلاقها".

وعن علاقته بوالده كارلو، قال دافيد: "عندما نكون في التدريبات وأمام اللاعبين أخاطبه بالمدرب، وعندما نكون في اجتماع للطاقم التدريبي أو بمفردنا أقول له يا أبي، وهذا الأمر أفعله بشكل طبيعي، وأنا شديد القسوة عليه، ونجحت لأنني أريد أن أتحدى معه، أنا مثل الابن مع والده، وأتخيل أنك ووالدك لن تواجها الكثير من المشاكل عندما تريدان إخباره بشيء ما".

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وواصل: "أقوم بتوبيخ والدي أكثر مما يوبخني، لأنه لم يكن أبدًا أبًا صارمًا، لقد ترك لي دائمًا الكثير من الحرية في المعاملة معه".

وتحدث دافيد عن الاستعداد لمواجهة بوروسيا دورتموند رغم احتلاله المركز الخامس بالدوري الألماني، حيث قال: "سنستعد لنهائي دوري الأبطال كما نحن معتادين، ونحاول تقديم المعلومات الصحيحة حتى يتمكن اللاعبين تقديم 120% من مستواهم، لا أصدق أن النهائي سيكون سهلًا، ولا يمكننا أن نفكر بهذه الطريقة داخل ريال مدريد".

واختتم نجل أنشيلوتي تصريحاته متحدثًا عن الحارس الذي سيتم الاعتماد عليه أمام دورتموند تيبو كورتوا أم أندري لونين، حيث قال: "نمتلك حارس هو الأفضل في العالم، والآخر يستحق أن يلعب، هذا السؤال يجب أن يتم توجيهه إلى كارلو أنشيلوتي لأنه يمتلك الخبرة للتعامل مع هذه المواقف".