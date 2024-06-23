"أوافق على الإعارة ولكن" .. شرط كاسترو للاستغناء عن ثنائي النصر في موسم النخبة الآسيوية!

تعرف على شرط كاسترو لرحيل ثنائي النصر في الميركاتو الصيفي..

قرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الاستغناء عن خدمات اثنين من لاعبي الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد.

ويستعد النصر لموسم 2024-2025، الذي يشهد مشاركة رفاق كريستيانو رونالدو في مسابقات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، فضلًا عن بطولة دوري النخبة الآسيوية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن كاسترو أبلغ إدارة النصر، برغبته في إعارة المهاجم مشاري النمر، ولاعب الوسط، عبد العزيز العليوة، إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، في الموسم الجديد، واستبعاد فكرة إعارتهما إلى دوري يلو للدرجة الأولى، إلا في حالة عدم تلقي عروض من دوري المحترفين.

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وفي سياق متصل، تلقت إدارة النصر، طلبًا من الأخدود، لتمديد إعارة حمد آل منصور، لموسم آخر، فيما ينتظر النادي، التقرير الفني الخاص باللاعب من قِبل الجهاز الفني؛ من أجل حسم أمره بشأن تمديد إعارته أو انتقاله بشكل نهائي.

وخاض مشاري النمر 15 مباراة بكافة البطولات، خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها هدفين، فيما شارك العليوة في 17 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وصنع تمريرة حاسمة.

وتمكن لويس كاسترو من قيادة النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخه، فيما أنهى موسم 2023-2024، وصيفًا لبطولتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما ودع بطولة دوري أبطال آسيا، من الدور ربع النهائي.