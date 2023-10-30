"هذا أهم من كل جوائز العالم" .. ياسين بونو يكشف سر غيابه عن حفل الكرة الذهبية

تصريحات علي البليهي وياسين بونو بعد تأهل الهلال

تبادل الحارس المغربي ياسين بونو، والمدافع الدولي السعودي علي البليهي، المدح والإشادة على الهواء مباشرة؛ بعد نهاية مباراة فريقهما الهلال ضد الحزم.

الهلال فاز على الحزم (3-0)، مساء اليوم الإثنين؛ ليتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وتحدث بونو عن البليهي في تصريحات لشبكة "SSC"؛ قائلًا: "علي لاعب سعودي مختلف.. غير طبيعي بأدائه المبهر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ناحيته.. رد البليهي على إشادة الحارس المغربي؛ باستغراب: "بونو الرقم 13 كأفضل لاعب في العالم؟!.. إنه الرقم 1، يستحق ذلك".

وعاد ياسين بونو، ليؤكد على ولائه الكبير لنادي الهلال؛ عندما كشف عن أنه اختار التواجد أمام الحزم، على حضوره حفل "الكرة الذهبية"، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف بونو الذي انضم إلى الزعيم، في صيف العام الحالي، قادمًا من إشبيلية الإسباني: "خدمة الهلال، أهم عندي من جوائز العالم".

جدير بالذكر أن بونو احتل المركز "13"، في ترتيب أفضل لاعبي العالم 2023 "الكرة الذهبية"، والتي تم الإعلان عنها، مساء اليوم الإثنين.