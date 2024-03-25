"أهدافه بالحظ ونجم النصر أفضل منه" .. سخرية نيجيرية قاسية من محمد صلاح

تقليل مفاجئ وغير متوقع من محمد صلاح..

بشكل مفاجئ.. سخر النجم النيجيري المعتزل ياكوبو إيجبيني، من الفرعون المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

ياكوبو البالغ من العمر 41 سنة حاليًا، لعب في عديد الأندية الإنجليزية خلال مسيرته الكروية؛ أبرزها إيفرتون وليستر سيتي وميدلزبره.

ياكوبو قال عند سؤاله عن ما إذا ما كان صلاح، أعظم إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز: "لا بالطبع.. الأعظم هم أوكوشا وديديه دروجبا وكانو ويايا توريه، بالإضافة إلى نجم النصر الحالي ساديو ماني".

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وأضاف النجم النيجيري المعتزل: "صلاح ليس من الطراز العالمي في رأيي.. أنه لا يجيد التعامل مع الكرة".

واعتبر ياكوبو، أن معظم أهداف نجم ليفربول؛ جاءت عن طريق "الحظ"، وليس من خلال مهارات فردية للاعب البالغ من العمر 31 سنة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، سجل 207 أهداف وصنع 89 آخرين، خلال 337 مباراة رسمية مع ليفربول، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.