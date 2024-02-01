أهان ميسي وأرعب طفل الهلال.. عاشق كريستيانو رونالدو يثير الجدل في ليلة "الرقصة الأخيرة"

حسرة كبيرة بعد إنفاق 20 ألف دولار في الهواء!

خطف اليوتيوبر الأمريكي الشهير سبيد، الأضواء، خلال مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي، التي أقيت اليوم الخميس على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات كأس موسم الرياض، والتي حسمها العالمي بسداسية نظيفة.

وظهر سبيد في مدرجات النصر، حيث ارتدى قميص معشوقه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن المباراة المعروفة باسم "الرقصة الأخيرة" بسبب الإصابة، لكنه كان حاضرًا من المدرجات.

ونشر سبيد عدة مقاطع كوميدية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جمعه المقطع الأول بطفل سعودي وسأله ما النادي الذي يشجعه، فرد الطفل "أشجع الهلال"، ليفاجئ برد فعل غير متوقع من اليوتيوبر الشهير حيث أفزعه بتقليد نباح الكلاب.

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وفي مقطع آخر، ظهر سبيد وهو يطلق صافرات استهجان لحظة نزول ليونيل ميسي كبديل في الدقائق الأخيرة من المباراة، وظل يردد: "رونالدو أفضل منك".

واستحوذ اليوتيوبر الأمريكي الشهير على الأنظار في المدرجات، خصوصًا بعدما ظل يندب حظه بعدما دفع حوالي 20 ألف دولار من أجل الحضور إلى السعودية ومشاهدة مباراة الرقصة الأخيرة، لكنه فوجئ بغياب رونالدو للإصابة وجلوس ميسي في أغلب أوقات المباراة على دكة البدلاء.