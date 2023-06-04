أهان الموتى! القبض على مشجع في نهائي كأس الاتحاد بسبب قميصه

تهاني سليم
Hillsborough vigilGetty
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حزم بريطاني في مواجهة أي تجاوز أو عنصرية محتملة

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد خلال نهائي كأس الاتحاد بسبب سخريته من ضحايا حادثة هيلزبرة.

ووقعت حادثة هيلزبرة في 15 أبريل 1989 وراح ضحيتها 97 من مشجعي ليفربول بسبب سوء التنظيم أثناء مباراة فريقهم مع نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد.

وارتدى مشجع مانشستر يونايتد، خصم ليفربول والذي تعد مباراتهما من أكبر ديربيات الكرة الإنجليزية، قميصًا برقم 97 وكتب عليه "ليس كفاية" في سخرية من ضحايا الفريق المنافس، أمس السبت.

صورة المشجع التي نشرها لقميصه وهو في طريقه للمباراة ضد مانشستر سيتي أثارت الانتباه لتلقي شرطة "ميتروبوليتان" القبض عليه وتصدر بيانًا عبر حسابها على تويتر معلقين على تغريدة لأحد حسابات ليفربول الجماهيرية التي تطالب بمعرفة هوية المشجع: "نحن على علم بذلك وعملنا مع شرطة ملعب ويمبلي لتحديد هويته. ألقي القبض عليه واحتُجز للاشتباه في ارتكابه جريمة مخالفة للنظام العام".

مصائب المشجع الذي حاول السخرية من ضحايا هيلزبرة لم تتوقف عند القبض عليه فقد عاش أسوأ لياليه باحتجازه وخسارة فريقه من جاره مانشستر سيتي نهائي كأس الاتحاد.

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